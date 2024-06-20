Оздемир – о поединке в Чечне: «Я готовился к невысокому сильному борцу. Но он оказался очень большим. На турнир приехал местный президент и правительство. Было весело»

Волкан Оздемир вспомнил поединок в Грозном перед переходом в UFC.

«Я жил во Флориде, когда получил контракт с лигой WFСA. Мы пролетели через весь мир и приземлились в Махачкале. А затем в течение пяти часов ехали до Грозного. Я помню, что приехал перед взвешиванием. Весь лагерь я готовился к невысокому сильному борцу. Но на самом деле он оказался очень большим.

Тот турнир был большим праздником, куда приехал местный президент и правительство. Люди танцевали и ели. Я был очень рад стать частью этого события», – вспомнил боец UFC Волкан Оздемир.

Напомним, Оздемир в 2016-м дрался с Алиханом Вахаевым в рамках турнира WFCA 17. Волкан победил единогласным решением судей, после чего подписал контракт с UFC.

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