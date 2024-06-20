Оздемир – о поединке в Чечне: «Я готовился к невысокому сильному борцу. Но он оказался очень большим. На турнир приехал местный президент и правительство. Было весело»

Теги UFC MMA Волкан Оздемир Бокс/MMA/UFC

Волкан Оздемир вспомнил поединок в Грозном перед переходом в UFC.

«Я жил во Флориде, когда получил контракт с лигой WFСA. Мы пролетели через весь мир и приземлились в Махачкале. А затем в течение пяти часов ехали до Грозного. Я помню, что приехал перед взвешиванием. Весь лагерь я готовился к невысокому сильному борцу. Но на самом деле он оказался очень большим.

Тот турнир был большим праздником, куда приехал местный президент и правительство. Люди танцевали и ели. Я был очень рад стать частью этого события», – вспомнил боец UFC Волкан Оздемир.

Напомним, Оздемир в 2016-м дрался с Алиханом Вахаевым в рамках турнира WFCA 17. Волкан победил единогласным решением судей, после чего подписал контракт с UFC.

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3 комментария
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170 км за 5 часов , они с Махачкалы в Грозный на лошадях поскакали чтоли ))
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Ответ RomanRomanov
170 км за 5 часов , они с Махачкалы в Грозный на лошадях поскакали чтоли ))
Да и то долго, часа за три можно на лошадях
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Ответ Red Bull [Leipzig]
Да и то долго, часа за три можно на лошадях
Перед этим лошадям надо показать Бешпармак и сказать если не доскачите с вами будет тоже самое.
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