Боец UFC Гуськов – о поражении Оздемиру: «Получил много поддержки из Узбекистана. Из России написали только близкие»

Теги UFC MMA Волкан Оздемир Бокс/MMA/UFC

Боец UFC Богдан Гуськов рассказал о реакции фанатов на поражение Волкану Оздемиру.

«Как ни странно, очень хорошо поддерживают болельщики из Узбекистана. Я испытываю к ним огромную благодарность. Очень много писали из Узбекистана, я до сих пор еще не разобрался в своих соцсетях, сколько мне пишут, сколько меня выделяют.

Приятно то, что как поддерживали при победах, так и поддерживают при поражении. Из России только близкие написали. Честно, из России – только близкие. Серьезной поддержки не было», – заявил боец UFC Богдан Гуськов.

Напомним, что Гуськов проиграл дебютный бой в UFC Волкану Оздемиру сабмишном в первом раунде.

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5 комментариев

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Петр Дудаев
Ответ rude.
Флаг имеет значение?
Да, иначе бы бойцы не выступали под флагами.
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Евгений Цыбульников
Напомните, под каким флагом он в UFC?)
+2
-1
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Pronger
Я думаю, что большинство даже не в курсе, что он дрался)
И скорее всего не знает, кто такой
+1
0
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rude.
Ответ Евгений Цыбульников
Напомните, под каким флагом он в UFC?)
Флаг имеет значение?
+1
0
+1
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rude.
Чего удивляешься, Бодь)
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