Боец UFC Гуськов – о поражении Оздемиру: «Получил много поддержки из Узбекистана. Из России написали только близкие»

Боец UFC Богдан Гуськов рассказал о реакции фанатов на поражение Волкану Оздемиру.

«Как ни странно, очень хорошо поддерживают болельщики из Узбекистана. Я испытываю к ним огромную благодарность. Очень много писали из Узбекистана, я до сих пор еще не разобрался в своих соцсетях, сколько мне пишут, сколько меня выделяют.

Приятно то, что как поддерживали при победах, так и поддерживают при поражении. Из России только близкие написали. Честно, из России – только близкие. Серьезной поддержки не было», – заявил боец UFC Богдан Гуськов.

Напомним, что Гуськов проиграл дебютный бой в UFC Волкану Оздемиру сабмишном в первом раунде.

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