Волков − о плейлисте: «Стыдно только за песни Big Russian Boss»
Александр Волков рассказал, что слушает песни Big Russian Boss.
«За какую музыку в плейлисте стыдно? Только за Big Russian Boss. Не то, что он у меня в плейлисте, но периодически включаю.
Стыдно в кавычках, потому что он нормальный парень. Просто песни у него не для всех, с юмором. А так, чего стыдиться-то? Это же не я пою.
Знаете, как я слушаю музыку? У меня нет плейлиста, где бы были перемешаны группы. Я включаю какую-то группу, она у меня крутится. По настроению они бывают разные», − сказал тяжеловес UFC Александр Волков в интервью Sports.
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