Чимаев снялся с боя против Уиттакера, Алискеров выйдет на замену (инсайдер Benny P)

Теги UFC MMA средний вес (MMA) Роберт Уиттакер Хамзат Чимаев Икрам Алискеров UFC Saudi Arabia Уиттакер − Чимаев Бокс/MMA/UFC

Хамзат Чимаев снялся с боя против Роберта Уиттакера.

Об этом сообщил австралийский инсайдер Benny P. По его информации, вместо Хамзата Чимаева с Робертом Уиттакером подерется Икрам Алискеров. Причина вылета может быть связана с проблемами со здоровьем у Чимаева.

Чимаев и Уиттакер должны были возглавить турнир UFC Saudi Arabia, который пройдет 22 июня в Эр-Рияде. В последний раз Хамзат дрался в октябре-2023, когда победил Камару Усмана решением большинства судей.

Первый турнир UFC в Саудовской Аравии: возвращение Чимаева и бой Павлович – Волков

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9 комментариев
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ну да. это все-таки не твиттерный бой
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То,о чем все подозревали в итоге свершилось.
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Кто бы сомневался.
Это не с адамкой фоткаться и не с половой тряпкой Холландом или с китайцем без борьбы выскакивать.
Настоящее уважение бесстрашному войну и настоящему семьянину Роберту Уиттакеру.
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Чимаев уже 5-й год в промоушне и топчется на месте . Имавов который не такой альфач в образе , и имеет поражение - уже в 5-ку ворвался , пока Хамзат больше разговаривает
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Чимаев все больше похож на Чурчаева. Но как будто и ожидалось, что Чимаев не выйдет на бой.
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В итоге через пол года выпросит бой с ударником на номерном турнире (3 раунда). 2 залежит, а в последнем будет выживать (как с Усманом) и выйдет на титульник
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В итоге через пол года выпросит бой с ударником на номерном турнире (3 раунда). 2 залежит, а в последнем будет выживать (как с Усманом) и выйдет на титульник
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Ответ Dadat
Нет нечего важнее здоровья. Давайте просто пожелаем скорейшего выздоровления Хамзату!
поэтому не надо его портить стероидами и дикой весогонкой, как сабж
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