Чимаев снялся с боя против Уиттакера, Алискеров выйдет на замену (инсайдер Benny P)
Хамзат Чимаев снялся с боя против Роберта Уиттакера.
Об этом сообщил австралийский инсайдер Benny P. По его информации, вместо Хамзата Чимаева с Робертом Уиттакером подерется Икрам Алискеров. Причина вылета может быть связана с проблемами со здоровьем у Чимаева.
Чимаев и Уиттакер должны были возглавить турнир UFC Saudi Arabia, который пройдет 22 июня в Эр-Рияде. В последний раз Хамзат дрался в октябре-2023, когда победил Камару Усмана решением большинства судей.
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Это не с адамкой фоткаться и не с половой тряпкой Холландом или с китайцем без борьбы выскакивать.
Настоящее уважение бесстрашному войну и настоящему семьянину Роберту Уиттакеру.