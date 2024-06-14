Чимаев снялся с боя против Уиттакера, Алискеров выйдет на замену (инсайдер Benny P)

Хамзат Чимаев снялся с боя против Роберта Уиттакера.

Об этом сообщил австралийский инсайдер Benny P. По его информации, вместо с подерется Икрам Алискеров. Причина вылета может быть связана с проблемами со здоровьем у Чимаева.

Чимаев и Уиттакер должны были возглавить турнир UFC Saudi Arabia, который пройдет 22 июня в Эр-Рияде. В последний раз Хамзат дрался в октябре-2023, когда победил Камару Усмана решением большинства судей.

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