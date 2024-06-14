Чимаев несколько раз оказывался в больнице во время подготовки к поединку с Уиттакером

Менеджер Хамзата Чимаева рассказал о причине отмены боя с Робертом Уиттакером.

« много раз госпитализировали в рамках подготовки к бою. Болезнь была серьезной и не давала ему подготовиться. Он так и не смог восстановиться, поэтому было принято решение сняться с боя и отправиться в больницу», – сказал менеджер Махди Шаммас.

Поединок должен был состояться 22 июня и возглавить турнир UFC Saudi Arabia. Чимаева заменит .

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