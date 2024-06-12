Хилл – Перейре: «Только один из нас был в нокауте, лежа без сознания со свернутым ступнями. Не волнуйся, я напомню тебе это чувство»

Джамал Хилл пообещал нокаутировать Алекса Перейру.

«Забавно, что только один из нас был в нокауте, потеряв сознание, лежа со свернутым ступнями, нуждаясь в кислороде и помощи других людей! Не волнуйся, я напомню тебе это чувство снова. Очень скоро!» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC Джамал Хилл.

Напомним, в апреле Алекс Перейра нокаутировал Хилла в первом раунде главного поединка UFC 300.

Перейра – о комментариях Хилла про поражение на UFC 300: «Прошло уже почти два месяца. Видимо, он только очнулся после нокаута»

Хилл обвинил рефери в поражении Перейре: «Он приказал остановиться – я послушался, а вот Алекс продолжил сближаться»