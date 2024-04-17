Аскрен – о причине поражения Хилла: «Эго. Он был слишком уверен в себе»

Бен Аскрен назвал причину поражения Джамала Хилла от Алекса Перейры.

«Я считаю, что был слишком уверен в себе. Он думал, что сможет справиться с Перейрой в стойке. Джамал совсем не понимал, насколько сильно бьет Алекс.

Думаю, что во всем виновато эго. Эго губит бойцов. Хиллу говорили: « лучший ударник в мире, он тебя вырубит». А он отвечал: «Нет! Этого точно не произойдет!» – сказал бывший боец UFC Бен Аскрен.

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