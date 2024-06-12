Доминик Рейес: «У меня одна цель – стать чемпионом. Я в UFC не для того, чтобы просто драться»

Доминик Рейес хочет стать чемпионом UFC.

«После поражения от Джона Джонса (в феврале 2020-го – примечание Sports) я сбился с пути. Я искал то, что у меня уже было. Думал, что мне нужно сделать больше после этого боя. Я отдал все, но чувствовал, что должен сделать больше. У меня ушло много сил, чтобы понять, что это не так.

Мои дальнейшие планы? Он один – стать чемпионом. Я здесь не для того, чтобы просто драться. Нужно продолжать побеждать», – заявил боец UFC Доминик Рейес.

Напомним, победа над Дастином Джейкоби стала первой для Рейеса с 2019 года.

Рейес − о серии поражений: «У меня даже мысли не было о завершении карьеры. Как можно отказаться от мечты?»

Рейес − о первой победе за пять лет: «Я лучший в мире, мне пришлось поработать очень усердно»