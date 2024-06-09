Рейес − о первой победе за пять лет: «Я лучший в мире, мне пришлось поработать очень усердно»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Доминик Рейес Бокс/MMA/UFC

Доминик Рейес назвал себя лучшим бойцом мира.

«Чувствую себя так хорошо, ребят. Спасибо за все моему спасителю Иисусу Христу. Потрясающе. Я лучший в мире. Мне повезло, что у меня есть такая команда.

Я тренируюсь каждый день, пашу в темноте. Мне пришлось поработать очень усердно, так что теперь время наслаждаться.

Мы дрались на арене «KFC», а в этом лагере я так мечтал о жареной курочке. Где моя жареная курочка? А в октагон я вернусь во второй половине года», − сказал полутяжеловес UFC Доминик Рейес.

Напомним, что в последний раз Рейес побеждал в 2019 году, когда нокаутировал Криса Уайдмана. После этого Доминик проиграл четыре боя подряд, а с ноября-2022 не выходил в октагон.

UFC on ESPN 57: Имавов нокаутировал Каннонира, Рейес победил Джейкоби и другие бои

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Лучший в мире?ха-ха-ха ! Как мало нужно для счастья пробитому бойцу ! одна победа и воспаленный мозг сразу выдает радужную картину!😂😂😂😂😂😂
0
0
0
мне показалось, что всё было, как всегда
размахайка с Джейкоби была такой же, как и в предыдущих боях
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий