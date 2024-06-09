Рейес − о первой победе за пять лет: «Я лучший в мире, мне пришлось поработать очень усердно»

Доминик Рейес назвал себя лучшим бойцом мира.

«Чувствую себя так хорошо, ребят. Спасибо за все моему спасителю Иисусу Христу. Потрясающе. Я лучший в мире. Мне повезло, что у меня есть такая команда.

Я тренируюсь каждый день, пашу в темноте. Мне пришлось поработать очень усердно, так что теперь время наслаждаться.

Мы дрались на арене «KFC», а в этом лагере я так мечтал о жареной курочке. Где моя жареная курочка? А в октагон я вернусь во второй половине года», − сказал полутяжеловес UFC Доминик Рейес.

Напомним, что в последний раз Рейес побеждал в 2019 году, когда нокаутировал Криса Уайдмана. После этого Доминик проиграл четыре боя подряд, а с ноября-2022 не выходил в октагон.

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