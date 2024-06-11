Рейес − о серии поражений: «У меня даже мысли не было о завершении карьеры. Как можно отказаться от мечты?»

Теги UFC MMA полутяжелый вес (MMA) Доминик Рейес Бокс/MMA/UFC

Доминик Рейес заявил, что не думал завершать карьеру после пяти лет без побед.

Напомним, что Рейес нокаутировал Дастина Джейкоби, выиграв впервые с 2019 года.

«Отставка? Нет, ребят. Я не собираюсь останавливаться, пока колеса не отвалятся. У меня полный порядок со здоровьем, все очень хорошо.

У меня даже мысли не было о завершении карьеры. Это ведь мечта, как от нее можно отказаться? Кто-то меня отдалял от нее, а я продолжал бороться.

Мне нравится это делать: драться и соревноваться. После победы над Джейкоби я понял, насколько сильно я это люблю», − сказал полутяжеловес UFC Доминик Рейес.

Рейес − о первой победе за пять лет: «Я лучший в мире, мне пришлось поработать очень усердно»

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Ответ Раз-два
Один бой выиграл и раздухарился
Забавно будет, если ему потом дадут Анкалаева или Хилла.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий