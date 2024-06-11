Рейес − о серии поражений: «У меня даже мысли не было о завершении карьеры. Как можно отказаться от мечты?»

Доминик Рейес заявил, что не думал завершать карьеру после пяти лет без побед.

Напомним, что Рейес нокаутировал Дастина Джейкоби, выиграв впервые с 2019 года.

«Отставка? Нет, ребят. Я не собираюсь останавливаться, пока колеса не отвалятся. У меня полный порядок со здоровьем, все очень хорошо.

У меня даже мысли не было о завершении карьеры. Это ведь мечта, как от нее можно отказаться? Кто-то меня отдалял от нее, а я продолжал бороться.

Мне нравится это делать: драться и соревноваться. После победы над Джейкоби я понял, насколько сильно я это люблю», − сказал полутяжеловес UFC Доминик Рейес.

Рейес − о первой победе за пять лет: «Я лучший в мире, мне пришлось поработать очень усердно»