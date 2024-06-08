UFC on ESPN 57: Имавов против Каннонира
В ночь на 9 июня в Луисвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 57. В главном событии подерутся Нассурдин Имавов и Джаред Каннонир.
Основной кард:
Нассурдин Имавов (13-4) – Джаред Каннонир (17-6);
Доминик Рейес (12-4) – Дастин Джейкоби (19-8-1);
Рауль Росас-младший (8-1) – Рикки Турсиос (13-3);
Брунно Феррейра (11-1) – Дастин Штольцфус (15-5);
Джулиан Маркес (9-4) – Зак Риз (6-1);
Мигель Баеза (10-3) – Пунахэле Сориано (9-4).
Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало – в 03:00 по московскому времени.
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