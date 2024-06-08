UFC on ESPN 57: Имавов против Каннонира

В ночь на 9 июня в Луисвилле (США) состоится турнир UFC on ESPN 57. В главном событии подерутся Нассурдин Имавов и Джаред Каннонир.

Основной кард:

Нассурдин Имавов (13-4) – Джаред Каннонир (17-6);

Доминик Рейес (12-4) – Дастин Джейкоби (19-8-1);

Рауль Росас-младший (8-1) – Рикки Турсиос (13-3);

Брунно Феррейра (11-1) – Дастин Штольцфус (15-5);

Джулиан Маркес (9-4) – Зак Риз (6-1);

Мигель Баеза (10-3) – Пунахэле Сориано (9-4).

Прямую трансляцию турнира проведет канал «Матч ТВ». Начало – в 03:00 по московскому времени.

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