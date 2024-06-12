Спивак и Тыбура подерутся 10 августа на UFC Vegas 95 (MMA Mania)

Теги UFC MMA Марчин Тыбура Сергей Спивак UFC Fight Night UFC Vegas Бокс/MMA/UFC

Сергей Спивак и Марчин Тыбура проведут реванш 10 августа.

Поединок пройдет в рамках турнира UFC Vegas 95.

В первом бою, который состоялся в феврале 2020-го, победил Тыбура единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).

Спивак в последнем бою проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом во втором раунде.

Тыбура в марте победил удушающим приемом в первом раунде Тая Туивасу.

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