Спивак и Тыбура подерутся 10 августа на UFC Vegas 95 (MMA Mania)
Сергей Спивак и Марчин Тыбура проведут реванш 10 августа.
Поединок пройдет в рамках турнира UFC Vegas 95.
В первом бою, который состоялся в феврале 2020-го, победил Тыбура единогласным решением судей (30-27, 30-27, 29-28).
Спивак в последнем бою проиграл Сирилу Гану техническим нокаутом во втором раунде.
Тыбура в марте победил удушающим приемом в первом раунде Тая Туивасу.
Пьяный тренер вырубил всех проспектов UFC. Помните такие спарринги TUF?