Менеджер заявил, что Тухугов приостановил карьеру: «Мы продолжаем помогать Зубайре»

Теги UFC MMA Зубайра Тухугов Бокс/MMA/UFC

Зубайра Тухугов поставил на паузу карьеру бойца ММА.

Напомним, что в последний раз Тухугов дрался в феврале-2023, когда проиграл Элвесу Бреннеру. В марте-2023 Зубайру уволили из UFC.

«Зубайра приостановил карьеру. Мы продолжаем работать вместе, помогаем ему», − сказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

Рекорд Тухугова в ММА − 20-6-1. За девять лет в UFC он провел девять боев: пять побед, три поражения и одна ничья.

Тухугов признался, что ради него Хабиб поставил UFC ультиматум: «Он сказал: «Если Зубайру отстранят, я драться не буду»

Тухугов проваливал взвешивания даже при подъеме в весе – и ушел из UFC

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1 комментарий
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У него как и у Лобова впринципе единственная возможность словить бабла и хайпа была на фоне конфликта Конора и Хабиба, если бы подрались между собой. А как отдельные личности друг от друга никому не интересны и как бойцы средние. Ну Тухугов судя по статистике конечно лучше, особенно до травмы и простоя. Но все уже упущено
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