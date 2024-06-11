Менеджер заявил, что Тухугов приостановил карьеру: «Мы продолжаем помогать Зубайре»

Зубайра Тухугов поставил на паузу карьеру бойца ММА.

Напомним, что в последний раз Тухугов дрался в феврале-2023, когда проиграл Элвесу Бреннеру. В марте-2023 Зубайру уволили из UFC.

«Зубайра приостановил карьеру. Мы продолжаем работать вместе, помогаем ему», − сказал менеджер бойца Ризван Магомедов.

Рекорд Тухугова в ММА − 20-6-1. За девять лет в UFC он провел девять боев: пять побед, три поражения и одна ничья.

Тухугов признался, что ради него Хабиб поставил UFC ультиматум: «Он сказал: «Если Зубайру отстранят, я драться не буду»

Тухугов проваливал взвешивания даже при подъеме в весе – и ушел из UFC