Менеджер Умара Нурмагомедова: «У боя с Сэндхагеном нет претендентского статуса. Поединок с Яном не исключаем»

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена не будет претендентским.

«У боя Умара и Кори Сэндхагена нет претендентского статуса. Бой с Яном вероятен, есть такая возможность. Исключать ничего не стоит», − сообщил менеджер бойца легчайшего веса UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.

Напомним, что Умар подерется с Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7, который пройдет 4 августа в Абу-Даби.

Ян не исключил поединок с Умаром Нурмагомедовым: «Все возможно»

Сэндхаген заявил, что ему пообещали титульный бой в случае победы над Умаром

Материалы по теме

Комментарии
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий