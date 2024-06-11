Менеджер Умара Нурмагомедова: «У боя с Сэндхагеном нет претендентского статуса. Поединок с Яном не исключаем»
Бой Умара Нурмагомедова и Кори Сэндхагена не будет претендентским.
«У боя Умара и Кори Сэндхагена нет претендентского статуса. Бой с Яном вероятен, есть такая возможность. Исключать ничего не стоит», − сообщил менеджер бойца легчайшего веса UFC Умара Нурмагомедова Ризван Магомедов.
Напомним, что Умар подерется с Кори Сэндхагеном в главном бою турнира UFC on ABC 7, который пройдет 4 августа в Абу-Даби.
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