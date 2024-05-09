Сэндхаген заявил, что ему пообещали титульный бой в случае победы над Умаром

Кори Сэндхагену пообещали титульник в случае победы над Умаром Нурмагомедовым.

«Да, Хантер Кэмпбелл [вице-президент UFC] сказал мне: «Сомневаюсь, что после этого поединка кто-то другой получит титульный шанс. Мераб подерется с О’Мэлли – и ты будешь следующим», – заявил боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген.

Поединок между Сэндхагеном и Нурмагомедовым состоится 3 августа в Абу-Даби (ОАЭ).

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