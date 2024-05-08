Сэндхаген назвал слабость Умара: «После последнего боя он очень тяжело дышал»

Теги легчайший вес UFC MMA Умар Нурмагомедов Кори Сэндхаген Бокс/MMA/UFC

Кори Сэндхаген считает, что Умар Нурмагомедов уступает ему в выносливости.

«Я действительно хочу, чтобы мой бой с Умаром прошел пять раундов. Не знаю, смотрели ли вы его последний бой, но он после него тяжело дышал.

Он усердно потрудился, отдаю ему должное. Но он определенно пыхтел и не мог надышаться во время интервью после боя.

Так что я думаю, что у него есть уязвимое место, которое можно использовать», − сказал боец легчайшего веса UFC Кори Сэндхаген, который в августе-2024 подерется с Умаром Нурмагомедовым.

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