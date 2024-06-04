Кормье отговаривает Порье от ухода из спорта: «Дастин должен участвовать в больших боях»

Даниэль Кормье считает, что Дастин Порье должен продолжать карьеру.

«Не хочу, чтобы он уходил. Не знаю. Думаю, что Дастин должен участвовать в больших боях. Сейчас он настолько привлекателен, на нем можно заработать кучу денег.

Ему всего 35 лет, он может еще долго этим заниматься. Может, драться не так часто, но продолжать. Потому что если ты ушел, то уже не сможешь вернуться.

Он дрался очень хорошо, давно такого не было. Думаю, с Махачевым он выглядел лучше, чем в бою с Сен-Дени. Это заслуга и его тренеров», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Порье проиграл удушением в пятом раунде титульного боя в легком весе.

Кормье − о желании Порье завершить карьеру: «Ненавижу, когда бойцы говорят так, когда они дерутся»

Альварес считает, что Порье показал, как можно побеждать Махачева: «Ислам − это головоломка, но Дастин приблизил нас к ее решению»