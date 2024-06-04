Кормье отговаривает Порье от ухода из спорта: «Дастин должен участвовать в больших боях»

Теги UFC MMA Дастин Порье Даниэль Кормье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Даниэль Кормье считает, что Дастин Порье должен продолжать карьеру.

«Не хочу, чтобы он уходил. Не знаю. Думаю, что Дастин должен участвовать в больших боях. Сейчас он настолько привлекателен, на нем можно заработать кучу денег.

Ему всего 35 лет, он может еще долго этим заниматься. Может, драться не так часто, но продолжать. Потому что если ты ушел, то уже не сможешь вернуться.

Он дрался очень хорошо, давно такого не было. Думаю, с Махачевым он выглядел лучше, чем в бою с Сен-Дени. Это заслуга Дастина и его тренеров», − сказал бывший двойной чемпион UFC Даниэль Кормье.

Напомним, что Порье проиграл Исламу Махачеву удушением в пятом раунде титульного боя в легком весе.

Кормье − о желании Порье завершить карьеру: «Ненавижу, когда бойцы говорят так, когда они дерутся»

Альварес считает, что Порье показал, как можно побеждать Махачева: «Ислам − это головоломка, но Дастин приблизил нас к ее решению»

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2 комментария
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Ответ Ян Дружинин
Хабиба уговариваете а Дастин сам знаем когда ему уходить
Скорее лучше тебя пусть кто то уговорит пойти на уроки русского языка
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Хабиба уговариваете а Дастин сам знаем когда ему уходить
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