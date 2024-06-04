Альварес считает, что Порье показал, как можно побеждать Махачева: «Ислам − это головоломка, но Дастин приблизил нас к ее решению»

Теги UFC MMA Эдди Альварес Дастин Порье Ислам Махачев Бокс/MMA/UFC

Эдди Альварес считает, что Дастин Порье показал, как можно победить Ислама Махачева.

«Порье был в такой хорошей форме, настолько спокоен и сосредоточен, что перезагружался после каждого раунда и продолжал драться.

Не так важно, что делал Ислам: держит Порье со спины пять минут, не беда. Просто дыши. На 15-й минуте боя борьба уже не такая опасная. И Дастину удавалось отскакивать.

Возможно, Дастин немного опоздал, энергия его покинула. Ислам сделал отличный финиш. Махачев − это головоломка. И Порье помог нам приблизиться к ее разрешению», − сказал бывший чемпион UFC Эдди Альварес.

Сечка от Порье – самый страшный момент в карьере Махачева. Как это произошло?

Почему Махачеву было так тяжело против Порье?

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
нужен переводчик, чтобы разобраться в переводе
+1
0
+1
Вот только головоломка со стафилококком, выходит что Конор верно подметил наличие инфекции у Махачева.. Безусловно Порье в этом бою был лучшей версией себя и отлично провел работу над ошибками, после боя с Хабибом. Но во время боя не покидало ощущение того, что Ислам уставал быстрее обычного. Надеюсь на бой с Арманом Махачев выйдет лучшей версией самого себя и бой получится максимально интересным и конкурентным.
+1
0
+1
У того кто отдаст спину Исламу, к концу поединка всегда сил остаётся меньше чем у Ислама . Даже если Ислам ничего не сможет сделать
+1
-1
0
А еще все увидели, что Ислам совсем не хуже Порье в стойке) И решать головоломку надо не только с борьбой, но как не отлететь не в партере) Волкановски не даст соврать)
0
0
0
А в чем решение? Порье только нокаутом мог выиграть бой.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий