Альварес считает, что Порье показал, как можно побеждать Махачева: «Ислам − это головоломка, но Дастин приблизил нас к ее решению»

Эдди Альварес считает, что Дастин Порье показал, как можно победить Ислама Махачева.

«Порье был в такой хорошей форме, настолько спокоен и сосредоточен, что перезагружался после каждого раунда и продолжал драться.

Не так важно, что делал Ислам: держит Порье со спины пять минут, не беда. Просто дыши. На 15-й минуте боя борьба уже не такая опасная. И Дастину удавалось отскакивать.

Возможно, Дастин немного опоздал, энергия его покинула. сделал отличный финиш. Махачев − это головоломка. И Порье помог нам приблизиться к ее разрешению», − сказал бывший чемпион UFC Эдди Альварес.

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