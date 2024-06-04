Альварес считает, что Порье показал, как можно побеждать Махачева: «Ислам − это головоломка, но Дастин приблизил нас к ее решению»
Эдди Альварес считает, что Дастин Порье показал, как можно победить Ислама Махачева.
«Порье был в такой хорошей форме, настолько спокоен и сосредоточен, что перезагружался после каждого раунда и продолжал драться.
Не так важно, что делал Ислам: держит Порье со спины пять минут, не беда. Просто дыши. На 15-й минуте боя борьба уже не такая опасная. И Дастину удавалось отскакивать.
Возможно, Дастин немного опоздал, энергия его покинула. Ислам сделал отличный финиш. Махачев − это головоломка. И Порье помог нам приблизиться к ее разрешению», − сказал бывший чемпион UFC Эдди Альварес.
Сечка от Порье – самый страшный момент в карьере Махачева. Как это произошло?