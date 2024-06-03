Порье получил перелом носа в бою с Махачевым: «Чувствую, что кость находится не там, где нужно»

Теги UFC MMA Дастин Порье Махачев - Порье Бокс/MMA/UFC

Дастин Порье сломал нос в поединке с Исламом Махачевым.

«Я не знаю, разбил ли мне нос удар кулаком или головой. Я не понял, где была эта боль.

Думаю, мой нос сломан. Я уже перенес несколько операций на нем. Надеюсь, что мне не придется проходить через это снова, но чувствую, что кость находится не там, где должна быть», – заявил боец UFC Дастин Порье.

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