Порье получил перелом носа в бою с Махачевым: «Чувствую, что кость находится не там, где нужно»
Дастин Порье сломал нос в поединке с Исламом Махачевым.
«Я не знаю, разбил ли мне нос удар кулаком или головой. Я не понял, где была эта боль.
Думаю, мой нос сломан. Я уже перенес несколько операций на нем. Надеюсь, что мне не придется проходить через это снова, но чувствую, что кость находится не там, где должна быть», – заявил боец UFC Дастин Порье.
Сечка от Порье – самый страшный момент в карьере Махачева. Как это произошло?