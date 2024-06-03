Алмейда вызвал Гана: «Главное событие во Франции, 28 сентября! Победитель получает титульник»
Жаилтон Алмейда хочет претендентский бой с Сирилом Ганом.
«Эй, Сирил Ган! Давай подеремся, брат! Главное событие во Франции, 28 сентября! Победитель бьется за титул! Ты уже дрался со всеми топами рейтинга, кроме меня. Я жду...» – написал в соцсетях боец UFC Жаилтон Алмейда.
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Сам не объявишь бой претендентским - никто не объявит.