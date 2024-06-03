Алмейда вызвал Гана: «Главное событие во Франции, 28 сентября! Победитель получает титульник»

Теги UFC MMA Сирил Ган Жаилтон Алмейда Бокс/MMA/UFC

Жаилтон Алмейда хочет претендентский бой с Сирилом Ганом.

«Эй, Сирил Ган! Давай подеремся, брат! Главное событие во Франции, 28 сентября! Победитель бьется за титул!  Ты уже дрался со всеми топами рейтинга, кроме меня. Я жду...» – написал в соцсетях боец UFC Жаилтон Алмейда.

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2 комментария
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Как говорится сам себя не похвалишь - никто не похвалит.
Сам не объявишь бой претендентским - никто не объявит.
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сирил не любит обнимашки
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