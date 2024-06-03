Алмейда вызвал Гана: «Главное событие во Франции, 28 сентября! Победитель получает титульник»

Жаилтон Алмейда хочет претендентский бой с Сирилом Ганом.

«Эй, Сирил Ган! Давай подеремся, брат! Главное событие во Франции, 28 сентября! Победитель бьется за титул! Ты уже дрался со всеми топами рейтинга, кроме меня. Я жду...» – написал в соцсетях боец UFC Жаилтон Алмейда.

Сирил Ган станет факелоносцем олимпийского огня

Аспиналл − о Гане: «Сирил − хороший парень, но мне не нравится, как он ведет себя в профессиональном плане»