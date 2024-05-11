Сирил Ган станет факелоносцем олимпийского огня

Боец UFC Сирил Ган пронесет олимпийский огонь в родном городе.

«Горжусь тем, что несу пламя. Надеюсь, когда-нибудь увижу ММА на Олимпиаде. Встретимся 4 июня в Ла-Рош-сюр-Йон», – написал в соцсетях бывший временный чемпион UFC Сирил Ган.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа.

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