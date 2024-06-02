Стрикленд победил Косту раздельным решением судей на UFC 302

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел бой в среднем весе между и .

Стрикленд победил раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46).

В прошлом поединке Стрикленд проиграл Дрикусу дю Плеси, утратив титул в среднем весе.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста