Стрикленд победил Косту раздельным решением судей на UFC 302

Теги UFC MMA Пауло Коста Шон Стрикленд UFC 302 Коста - Стрикленд Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Пауло Костой.

Стрикленд победил раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46).

В прошлом поединке Стрикленд проиграл Дрикусу дю Плеси, утратив титул в среднем весе.

UFC 302: Махачев против Порье, Стрикленд – Коста

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14 комментариев
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А мы еще на борцов жалуемся, что там скучные бои))
А один судья наркоман - официально)
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Разочаровал Коста.
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Один судья кажись секретного сока Косты выпил, иначе где он победу его увидел
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Судья который отдал 49-46 Косте перекрытый наглухо?
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Удивлен раздельным. Не знаю, почему он всем не понравился, но мне был не плохим. Видел и скучнее. Что понравилось дисциплинированность Стрикленда
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Судья, который дал победу Косте - обкурился, пока смотрел бой
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25 минут жизни в 🚮
Ладно Коста, сдулся, но смотреть бои Шона невозможно
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Как можно было насчитать победу Косте. Идиотизм. Двое других хотя бы бой смотрели.
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по мне было неплохо, каждую секунду ожидал от кого-нибудь финальную плюху , Коста не доработал от слова совсем
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Не совсем понял почему один судья отдал победу Косте. Наверное чтобы ставочка зашла. А так-чимтая победа Стрикленда.
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Бой неплохой, Стрикленд хорошо разбирал Косту. Вы не видели по-настоящему скучные бои, если считаете этот таковым.
Относительно раздельного решения, третий судья не мог перепутать имена на карточках, т.к. отдал очевиднейший последний раунд Стрикленду, как и остальные судьи
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Обещали кровавую мясорубку, устроили постную куету.
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Ответ Artur Khachatryan
Разочаровал Коста.
Чем? Он всегда мешком был. Ни одной победы над топом в карьере
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Ответ Михаил Рыбкин
Не совсем понял почему один судья отдал победу Косте. Наверное чтобы ставочка зашла. А так-чимтая победа Стрикленда.
Судьи юфс уже давно достигли центра Земли в своём бесконечном падении. Просто интересно было бы посмотреть на карточки судей, если бы Стрикленд победил чуть менее убедительно
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