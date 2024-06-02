Стрикленд победил Косту раздельным решением судей на UFC 302
В ночь на 2 июня в Ньюарке на UFC 302 прошел бой в среднем весе между Шоном Стриклендом и Пауло Костой.
Стрикленд победил раздельным решением судей (46-49, 50-45, 49-46).
В прошлом поединке Стрикленд проиграл Дрикусу дю Плеси, утратив титул в среднем весе.
А один судья наркоман - официально)
Ладно Коста, сдулся, но смотреть бои Шона невозможно
Относительно раздельного решения, третий судья не мог перепутать имена на карточках, т.к. отдал очевиднейший последний раунд Стрикленду, как и остальные судьи