Дмитрий Бивол: «Думаю, что я красиво победил. Не сомневался, что моя мощь никуда не делась»

Теги Дмитрий Бивол бокс Бивол - Зинад Бокс/MMA/UFC

Дмитрий Бивол дал первый комментарий после победы над Маликом Зинадом.

«Думаю, что я красиво выиграл этот бой. Я профессионал и умею подстраиваться под любого соперника, даже если его меняют незадолго до поединка.

Нокаут? Я не сомневался, что моя мощь никуда не делась», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол нокаутировал Малика Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Уайлдер против Чжилея, Бивол нокаутировал Зинада

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3 комментария
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Дмитрия с уверенной победой!!!обратил внимание,что в отличие отАмерики,судьи раньше останавливают бои! Может и правильно,сколько спортсменов потом становятся инвалидами…но с другой,боксеры и перехватывали такие поединки…
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У бивола стиль любительский построенный под профи как у усика... Кстати в прошлом бою соперника ронял Дима просто добить не смог... Ему и не надо нокаутом побеждать... Лучше доминирующий стиль как с канело
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Ответ Мясоед7
Дмитрия с уверенной победой!!!обратил внимание,что в отличие отАмерики,судьи раньше останавливают бои! Может и правильно,сколько спортсменов потом становятся инвалидами…но с другой,боксеры и перехватывали такие поединки…
Зинад не отвечал плюс уже в нокдауне побывал.. Перестраховаться рефери решил.. Бивол хоть и не панчер.. Но много ударов в челюсть нанёс да и нос разбил почти сразу зинаду
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