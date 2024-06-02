Дмитрий Бивол: «Думаю, что я красиво победил. Не сомневался, что моя мощь никуда не делась»

Дмитрий Бивол дал первый комментарий после победы над Маликом Зинадом.

«Думаю, что я красиво выиграл этот бой. Я профессионал и умею подстраиваться под любого соперника, даже если его меняют незадолго до поединка.

Нокаут? Я не сомневался, что моя мощь никуда не делась», – заявил чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол.

Бивол нокаутировал Малика Зинада в шестом раунде и защитил пояса WBA и IBO.

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