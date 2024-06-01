Адесанья поставил $10 тысяч на досрочную победу Уайлдера в бою с Чжилеем

Теги Деонтей Уайлдер Чжан Чжилей бокс Исраэль Адесанья Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья сделал ставку на поединок Уайлдер – Чжилей.

Адесанья поставил $10 тысяч на досрочную победу британца.

Коэффициент ставки – 2,65. В случае победы Исраэль получит $26,5 тысяч.

Напомним, поединок Деонтея Уайлдера и Чжана Чжилея возглавит вечер бокса в Эр-Рияде, который состоится этой ночью.

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2 комментария
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Уайлдер же не брит
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Ответ Odcarik7689
Уайлдер же не брит
тебе чурка побриться стоит после боя
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