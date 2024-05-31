Копылов − о шансах Исмаилова в UFC: «У российских бойцов все упирается в допинг. Сначала нужно сдать тест USADA, а потом посмотрим»

Теги допинг UFC MMA Магомед Исмаилов Роман Копылов Бокс/MMA/UFC

Роман Копылов заявил, что уровень бойцов российских промоушенов сложно оценить.

«Сначала ему нужно допинг-тест USADA сдать, а потом посмотрим, как он будет без дополнительной помощи бороться. У российских бойцов все упирается в допинг.

Все понимают, что многие дерутся на чем-то. Кто-то, конечно, чистый, не хочу всех обвинять, но когда видишь некоторых ребят, то думаешь: «Тут точно что-то не так». Пусть проходит допинг-контроль, а потом посмотрим», − сказал средневес UFC Роман Копылов.

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1 комментарий
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Если лысый хищник попытается пройти допинг-тестирование для потенциального подписания в ufc, то в радиусе 30км вокруг места сдачи образуется зона отчуждения, непригодная к жизни на 1000 лет
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