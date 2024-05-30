Немков – о бое Махачева и Порье: «То, что Порье такой большой андердог, – неоправданно»

Вадим Немков дал прогноз на бой Ислама Махачева и Дастина Порье.

«То, что Порье такой большой андердог, – неоправданно. На таком уровне нельзя списывать бойцов со счетов, потому что у всех есть свои сильные стороны. У Порье хорошая ударка.

– разносторонний боец, может зарубиться и в стойке, а в борьбе он на голову выше Дастина. Так что, думаю, Ислам сможет его финишировать», – сказал экс-чемпион Bellator в полутяжелом весе .

Титульный поединок между Махачевым и Порье состоится в ночь на 2 июня и возглавит UFC 302.

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