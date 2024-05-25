Хабиб – о Порье: «Многие недооценивают Дастина, но он опытный волчара. С ним нельзя шутить»

Хабиб Нурмагомедов считает, что Дастина Порье не стоит недооценивать.

«Многие недооценивают Дастина. Но я лично с ним дрался и примерно знаю, где у него плюсы и минусы. Порье очень опытный боец, во многих битвах побывал уже. Да, он проигрывал, но у него больше 20 побед в UFC.

Порье – опытный волчара. С ним нельзя шутить», – заявил бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.

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