Официально: Фахретдинов проведет бой против Дальби
Ринат Фахретдинов проведет бой против Николаса Дальби.
Поединок в полусреднем весе пройдет на турнире UFC в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.
Фахретдинов (22-2-1) в последний раз дрался в ноябре-2023, когда свел вничью бой с Элизеу Залески дос Сантосом.
Дальби (23-4-1) в прошлом поединке нокаутировал Габриэля Бонфима. Он идет на серии из четырех побед.
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