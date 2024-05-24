Официально: Фахретдинов проведет бой против Дальби

Ринат Фахретдинов проведет бой против Николаса Дальби.

Поединок в полусреднем весе пройдет на турнире в Саудовской Аравии, который состоится 22 июня.

(22-2-1) в последний раз дрался в ноябре-2023, когда свел вничью бой с Элизеу Залески дос Сантосом.

Дальби (23-4-1) в прошлом поединке нокаутировал Габриэля Бонфима. Он идет на серии из четырех побед.

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