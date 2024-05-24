Манел Капе: «Кто-то должен спустить Мокаева с небес на землю. И этим человеком буду я»

Теги наилегчайший вес UFC MMA Мухаммад Мокаев Бокс/MMA/UFC

Манел Капе высказался о поединке с Мухаммадом Мокаевым.

«Мокаев – молодой боец. Он идет на серии из шести побед. Кто-то должен спустить его с небес на землю – и этим человеком буду я.

Сделаю свою работу и покажу мастер-класс. Все, что я делаю, особенное. И делаю я все идеально», – сказал боец наилегчайшего веса UFC Манел Капе.

Поединок Мокаева и Капе состоится в Манчестере (Великобритания) на турнире UFC 304.

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2 комментария
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Может. Если конечно сделает вес хоть раз за этот год
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Главное чтобы Капе сделал вес, у него с этим есть проблемы. Бьет он, конечно, очень тяжело, силен физически, но все равно Мокаев его залежит.
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