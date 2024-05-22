UFC 302: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru

Теги UFC MMA Дастин Порье Ислам Махачев Пауло Коста Шон Стрикленд UFC 302 Бокс/MMA/UFC

В ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 302. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.

Где и во сколько смотреть UFC 302?

Трансляция турнира пройдет на телеканалах медиахолдинга «Матч». Начало – в 01:00 по московскому времени.

Главные бои турнира:

  • Ислам Махачев (25-1) – Дастин Порье (30-8);
  • Шон Стрикленд (28-6) – Пауло Коста (14-3);
  • Кевин Холланд (25-11) – Михал Олексейчук (19-7);
  • Жаилтон Алмейда (20-3) – Александр Романов (17-2);
  • Рэнди Браун (18-5) – Элизеу Залески Дос Сантос (24-7-1).

Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?

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