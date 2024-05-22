UFC 302: все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
В ночь на 2 июня в Ньюарке, штат Нью-Джерси, состоится турнир UFC 302. В главном событии пройдет титульный поединок в легком весе между Исламом Махачевым и Дастином Порье.
Где и во сколько смотреть UFC 302?
Трансляция турнира пройдет на телеканалах медиахолдинга «Матч». Начало – в 01:00 по московскому времени.
Главные бои турнира:
- Ислам Махачев (25-1) – Дастин Порье (30-8);
- Шон Стрикленд (28-6) – Пауло Коста (14-3);
- Кевин Холланд (25-11) – Михал Олексейчук (19-7);
- Жаилтон Алмейда (20-3) – Александр Романов (17-2);
- Рэнди Браун (18-5) – Элизеу Залески Дос Сантос (24-7-1).
Махачев проведет защиту против Порье. Подготовка к переходу в полусредний вес?