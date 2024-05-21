Вячеслав Дацик − о бое Усика и Фьюри: «Мне эта порнография неинтересна»

Вячеслав Дацик заявил, что Тайсон Фьюри намеренно проиграл бой Александру Усику.

«Смотрел ли бой? Неинтересно. И примерно предполагал, что будет порнография. Со слов ребят и понял, что она и была. Буду ли болеть за Фьюри в реванше? Да он уже продал бой. Смысл там за кого‑то болеть? Мне эта порнография не интересна», − сказал боец ММА Вячеслав Дацик.

Напомним, что выиграл у раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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