Вячеслав Дацик − о бое Усика и Фьюри: «Мне эта порнография неинтересна»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри Вячеслав Дацик бокс Бокс/MMA/UFC

Вячеслав Дацик заявил, что Тайсон Фьюри намеренно проиграл бой Александру Усику.

«Смотрел ли бой? Неинтересно. И примерно предполагал, что будет порнография. Со слов ребят и понял, что она и была. Буду ли болеть за Фьюри в реванше? Да он уже продал бой. Смысл там за кого‑то болеть? Мне эта порнография не интересна», − сказал боец ММА Вячеслав Дацик.

Напомним, что Александр Усик выиграл у Тайсона Фьюри раздельным решением судей и стал абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе.

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9 комментариев
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Дацику интересно участвовать в подставных боях имени Хрюнова. Получать копейку, пока совсем не забыли.
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Ответ Даулет Абдрахманбек
А что тогда бой Дацик - Емельяненко?
Это зоография
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То ли дело с Джигурдой 10 раундов выстоять и от Берковой не отлететь.
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А что тогда бой Дацик - Емельяненко?
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Зависть она такая
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Комментарий удален пользователем
То ли дело заниматься рекитом в сво. Да, рыжий?
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален пользователем
Да-да-да, специально шоу устроили, чтоб тебе в душу накласть
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-1
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