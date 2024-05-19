Жена Фьюри поддержала Тайсона после проигрыша Усику: «Люблю его больше, чем когда-либо»
Жена Тайсона Фьюри Пэрис поддержала боксера после первого поражения в карьере.
«Вспоминаю нас юными молодоженами. Люблю его больше, чем когда-либо. В моих глазах это лучший мужчина.
Никогда больше не оставлю тебя во время боя. Я хотела быть там, даже несмотря на то, что не могла.
Быть и поддерживать в горе и радости, в богатстве и бедности, в болезни и здравии, пока смерть не разлучит нас, как тому учит закон Божий», − написала в соцсетях Пэрис Фьюри.
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