Роган − о бое Усика и Фьюри: «Поздравляю Александра и респект Тайсону, что он выжил в 9-м раунде»

Джо Роган высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Вот это бой! Поздравляю Усика с победой в бою за звание абсолютного чемпиона мира. И огромный респект за то, что он не просто выжил в девятом раунде, но и вернулся сильнее.

Никто не восстановится после поражения так, как это сделает Фьюри. У него настоящее сердце чемпиона. С нетерпением жду реванша!» − написал в соцсетях комментатор и стэндап-комик .

Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол

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