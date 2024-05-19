Роган − о бое Усика и Фьюри: «Поздравляю Александра и респект Тайсону, что он выжил в 9-м раунде»
Джо Роган высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.
«Вот это бой! Поздравляю Усика с победой в бою за звание абсолютного чемпиона мира. И огромный респект Тайсону за то, что он не просто выжил в девятом раунде, но и вернулся сильнее.
Никто не восстановится после поражения так, как это сделает Фьюри. У него настоящее сердце чемпиона. С нетерпением жду реванша!» − написал в соцсетях комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.
Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол
Усик перевернул бой с Фьюри, когда поцеловал на ринге крест. Итог – разбитый нос и нокдаун
Это для неучей кто не знает правил😁
Если бы чувствовал, что не достоит, мог бы стать на одно колено и судья начал бы отсчет
Конкретно вчера рефери не спасал Фьюри. Во-первых, он мог посчитать, что он повис на канатах и начать отсчет, во-вторых, сам Фьюри потенциально хотел достоять раунд, чтобы не терять очки. Там оставалось чуть больше 10 секунд, мог бы постоять на колене, встать и раунд закончился бы