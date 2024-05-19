Роган − о бое Усика и Фьюри: «Поздравляю Александра и респект Тайсону, что он выжил в 9-м раунде»

Теги UFC MMA Александр Усик Тайсон Фьюри Джо Роган бокс Бокс/MMA/UFC

Джо Роган высказался о бое Александра Усика и Тайсона Фьюри.

«Вот это бой! Поздравляю Усика с победой в бою за звание абсолютного чемпиона мира. И огромный респект Тайсону за то, что он не просто выжил в девятом раунде, но и вернулся сильнее.

Никто не восстановится после поражения так, как это сделает Фьюри. У него настоящее сердце чемпиона. С нетерпением жду реванша!» − написал в соцсетях комментатор UFC и стэндап-комик Джо Роган.

Нокдаун Фьюри – 30 секунд ада. Беспомощно бегал от Усика и закончил раунд загнанным в угол

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12 комментариев
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Ответ Nomad_94
Нокдаун был правильно отсчитан, если от падения спасают канаты то отсчитывается стоячий нокдаун Это для неучей кто не знает правил😁
чемпионских боях чуть чуть другие правилы
+12
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+10
Ответ Nomad_94
Нокдаун был правильно отсчитан, если от падения спасают канаты то отсчитывается стоячий нокдаун Это для неучей кто не знает правил😁
В чемпионских боях нет остановки с отсчетом если боец стоит.
+9
-2
+7
Ответ Иван Попов
чемпионских боях чуть чуть другие правилы
Именно такие, как выше
+1
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+1
Ответ Nomad_94
Нокдаун был правильно отсчитан, если от падения спасают канаты то отсчитывается стоячий нокдаун Это для неучей кто не знает правил😁
Написал неуч, который сам не знает правил чемпионских боев. Круто, че
+3
-2
+1
Нокдаун был правильно отсчитан, если от падения спасают канаты то отсчитывается стоячий нокдаун
Это для неучей кто не знает правил😁
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Ответ Богдан
Респект судье, что Тайсон выжил в 9-м раунде, вовремя вмешался ( что, в общем-то, правильно ), хотя мог бы дать добить
Бокс это не мма
Если бы чувствовал, что не достоит, мог бы стать на одно колено и судья начал бы отсчет
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Ответ Denis Nikitin
Бокс это не мма Если бы чувствовал, что не достоит, мог бы стать на одно колено и судья начал бы отсчет
Тогда такого явления как стоячие нокауты не существовало бы в принципе
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Ответ Богдан
Тогда такого явления как стоячие нокауты не существовало бы в принципе
Такое явление обычно бывает, если до этого уже была пара нокдаунов, и рефери видит, что боец не может продолжать бой ни в каком виде
Конкретно вчера рефери не спасал Фьюри. Во-первых, он мог посчитать, что он повис на канатах и начать отсчет, во-вторых, сам Фьюри потенциально хотел достоять раунд, чтобы не терять очки. Там оставалось чуть больше 10 секунд, мог бы постоять на колене, встать и раунд закончился бы
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Ответ Denis Nikitin
Такое явление обычно бывает, если до этого уже была пара нокдаунов, и рефери видит, что боец не может продолжать бой ни в каком виде Конкретно вчера рефери не спасал Фьюри. Во-первых, он мог посчитать, что он повис на канатах и начать отсчет, во-вторых, сам Фьюри потенциально хотел достоять раунд, чтобы не терять очки. Там оставалось чуть больше 10 секунд, мог бы постоять на колене, встать и раунд закончился бы
складывается впечатление, что не мог, т.к. был чисто на автопилоте (три раза из одного угла ринга в другой), а для взятия колена надо контролировать себя... соображать, одним словом
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Ответ Великолепный Пеп
В чемпионских боях нет остановки с отсчетом если боец стоит.
В такой формулировке отсчет действительно нет, но есть про канаты отдельный пункт правил и если канаты препятствовали падению, то фиксируется нокдаун
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