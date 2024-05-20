Боец UFC Агапова: «Ищу приют, нет денег на аренду. Меня пытались продать в секс-рабство. Но я не удивлена, это классика моей жизни в США»

Боец UFC Мария Агапова пожаловалось на трудное положение в США.

«Через неделю я могу стать бездомной. Но я не удивлена. Это классика моей жизни в США.

Людям уже не доверяю, поэтому буду искать приют. Живу где придется, потому что нет денег на аренду.

Люди меня эксплуатируют, пренебрегают личными границами и моей жизнью. В том числе пытаются за спиной продать меня в секс-рабство», – написала в соцсетях боец UFC Мария Агапова.

Напомним, 13 июля Агапова подерется с Луаной Сантос на турнире UFC Fight Night.

Биография Марии Агаповой

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