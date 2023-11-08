Мария Агапова провела спарринги с Липски: «Немного насилия»

Казахстанская файтерша из UFC Мария Агапова провела спарринг с бывшей чемпионкой KSW, а ныне выступающей также в UFC бразильянкой Арианой Липски.

Казахстанка опубликовала совместное фото с файтершей и подписала его: «Немного насилия на завтрак. Спасибо за эпичные спарринги».

Мария Агапова не проводила боев с сентября 2022 года. В своём последнем на сегодняшний день поединке она уступила удушающим приёмом Джиллиан Робертсон из Канады, после чего перенесла операцию на колене и проходила длительный период реабилитации.

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