Мария Агапова: «Надеемся, что смогу провести следующий бой в декабре»

Выступающая в UFC казахстанка Мария Агапова рассказала, когда проведет свой следующий поединок в американском промоушене.

«Надеемся, что смогу провести следующий бой в декабре. Вопрос с американской рабочей визой находится в данный момент в процессе решения. К декабрю буду в полной боевой готовности. От последствий перенесенной операции полностью оправилась», — сказала Агапова.

Свой последний поединок Агапова (10-4, в UFC 2-3) провела в сентябре 2022 года, уступив сабмишном американке Джиллиан Робертсон.

Стивен Томпсон об отказе от боя с Рахмоновым: «В то время я даже не знал, кто это такой»

«Томпсон более стабилен, чем Гастелум. С ним меньше рисков». Тренер DAR Team Рахмонова про бой Шавката с Томпсоном, травме Соры Рахмоновой, переходе в ММА Айтмухана и гран-при NAIZA

Глава IBA Умар Кремлев о бое Шымбергенов – Окадзава на Азиаде: «Судейство ужасное»