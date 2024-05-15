Фьюри − о плане на бой с Усиком: «Разберусь с этим, когда выйду на ринг»
Тайсон Фьюри заявил, что не подготовил план на бой с Александром Усиком.
«Я уверен, что у его тренера есть идея, что они хотят видеть в этом бою. Что касается меня, то все пойму, когда выйду на бой.
Я видел много стилей, дрался с правшами и левшами, с высокими и низкими, с толстыми и худыми. Мне приходилось драться со всеми», − сказал чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 18 мая подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.
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