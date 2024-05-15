Фьюри − о плане на бой с Усиком: «Разберусь с этим, когда выйду на ринг»

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри заявил, что не подготовил план на бой с Александром Усиком.

«Я уверен, что у его тренера есть идея, что они хотят видеть в этом бою. Что касается меня, то все пойму, когда выйду на бой.

Я видел много стилей, дрался с правшами и левшами, с высокими и низкими, с толстыми и худыми. Мне приходилось драться со всеми», − сказал чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри, который 18 мая подерется с Александром Усиком за звание абсолютного чемпиона мира.

Тайсон – за Фьюри, Холифилд и Цзю верят в Усика. Бойцовский мир разделился перед супербоем

Грусть Усика-средневеса: проигрывал российскому доминатору и американцу, который на 20 см ниже

Опрос

Усик vs Фьюри. Вы за кого?
4801 голос
Александр Усик
45%
Александр Усик
Тайсон Фьюри
42%
Тайсон Фьюри
За красивый бокс
13%
Энтони Джошуа

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Думаю нокаута, даже нокдаунов ждать не стоит.
Будет много движения и отличная защита обоих
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий