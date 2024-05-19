Усик заплакал на пресс-конференции после вопроса об отце: «Когда он приходит ко мне во сне, я прошу его больше этого не делать»

Александр Усик рассказал, что ему снится покойный отец.

«Скучаю по отцу. Когда он приходит ко мне во сне, я говорю ему: «Эй, ты сейчас там, а я тут. Не приходи ко мне, пожалуйста. Люблю тебя».

Мне становится тяжело, когда он приходит ко мне, потому что я начинаю вспоминать всю свою жизнь.

Знаю, что он здесь. Может, где-то между вами [указал на журналистов]», − сказал абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик.

Напомним, что отец Усика Александр Усик-старший умер в 2012 году.

«Ты слышишь? Мы это сделали!» – Усик обратился к папе после главной победы. Он клал олимпийскую медаль в его гроб