Усик пропустит пресс-конференцию. Он отправился в больницу из-за подозрения на перелом челюсти (Майкл Бенсон)

Александр Усик не пришел на пресс-конференцию после поединка с Тайсоном Фьюри.

Усик уехал в больницу. У него подозрение на перелом челюсти.

Напомним, Усик победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом тяжелого дивизиона.

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть его не вырубил! Тайсон проиграл впервые в карьере

Усик разобрался с Фьюри. Первый абсолютный чемпион в тяжах за 25 лет!