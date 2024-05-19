Усик пропустит пресс-конференцию. Он отправился в больницу из-за подозрения на перелом челюсти (Майкл Бенсон)

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик не пришел на пресс-конференцию после поединка с Тайсоном Фьюри.

Усик уехал в больницу. У него подозрение на перелом челюсти.

Напомним, Усик победил раздельным решением судей Тайсона Фьюри и стал первым за 25 лет абсолютным чемпионом тяжелого дивизиона.

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7 комментариев
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Удары Фьюри были очень тяжелые. Не припомню чтобы кто-то так доставал Усика раньше. Усик на характере вытащил этот тяжелый бой.
+16
-1
+15
сердце чемпиона выглядит именно так
+11
-1
+10
Ответ Льюис Котопёсилтон
Комментарий скрыт
Фьюри спас рефери от тяжелого нокаута, о чем ты говоришь? 🤣
+5
-2
+3
Ответ Льюис Котопёсилтон
Комментарий скрыт
Ну, значит, доигрался)
+2
0
+2
После апперкота видимо
+1
0
+1
Здоровья Саше!
+1
-1
0
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