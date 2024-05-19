Судейские записки боя Фьюри – Усик: Тайсон единогласно проиграл девятый раунд со счетом 8-10. Если бы британец не оказался в нокдауне, то была бы ничья

Теги Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Опубликованы судейские записки поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Двое судей отдали победу Усику: 115-112 и 114-113. Третий судья зафиксировал преимущество Фьюри со счетом 114-113.

Фьюри единогласно выигрывал до седьмого раунда.

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12 комментариев
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Жесть конечно , все равные раунды тупо считали бриту
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Если б не судья, был бы нокаут!!!
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Очень похоже, что любой более-менее равный раунд отдавали цыгану. Тем легендарнее украинская победа.
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Там был бы нок-аут,не останови судья избиение Усыком Фьюри.
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Кто этот судья, который отдал победу Фьюри? Это явно агент Кремля! Наложить на него санкции и пожизненно дисквалифицировать!
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Исход боя решил нокдаун
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Александр был слишком хорош, чтобы засчитывать ничью в этом бое. Он заслужил эту победу и титул абсолюта!
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Очень много равных раундов.
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если б не нокдаун я бы дал 115-113 Усик причем твердо и явно очевидно тут у судей как всегда мутные мутки какие то
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Ответ Валерий З.
Кто этот судья, который отдал победу Фьюри? Это явно агент Кремля! Наложить на него санкции и пожизненно дисквалифицировать!
Плевать кремлю и на первых и на вторых.
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Ответ Льюис Котопёсилтон
Какой-то бред. Откуда там без ногдауна ничья? Фьюри на классе мутузил Усика.
На шмлассе
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