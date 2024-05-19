Судейские записки боя Фьюри – Усик: Тайсон единогласно проиграл девятый раунд со счетом 8-10. Если бы британец не оказался в нокдауне, то была бы ничья
Опубликованы судейские записки поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.
Двое судей отдали победу Усику: 115-112 и 114-113. Третий судья зафиксировал преимущество Фьюри со счетом 114-113.
Фьюри единогласно выигрывал до седьмого раунда.
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