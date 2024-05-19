Судейские записки боя Фьюри – Усик: Тайсон единогласно проиграл девятый раунд со счетом 8-10. Если бы британец не оказался в нокдауне, то была бы ничья

Опубликованы судейские записки поединка Александра Усика и Тайсона Фьюри.

Двое судей отдали победу Усику: 115-112 и 114-113. Третий судья зафиксировал преимущество Фьюри со счетом 114-113.

Фьюри единогласно выигрывал до седьмого раунда.

Как Усик победил Фьюри и стал абсолютом в тяжах: чуть не вырубил британца! Он заигрался и проиграл впервые в карьере

Реванш Фьюри – Усик запланирован на 12 октября. Бой гарантирован контрактом