Андрей Шевченко и Лив Шрайбер поддержали Усика: «Вся Украина с тобой!»
Андрей Шевченко поддержал Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри.
«Болеем за нашего чемпиона! Вся Украина с тобой», – написал в соцсетях бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко, выложив фото с голивудским актером Ливом Шрайбером и чемпионом мира по боксу Александром Усиком.
Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.
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