Андрей Шевченко и Лив Шрайбер поддержали Усика: «Вся Украина с тобой!»

Теги Андрей Шевченко Александр Усик бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Андрей Шевченко поддержал Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Болеем за нашего чемпиона! Вся Украина с тобой», – написал в соцсетях бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко, выложив фото с голивудским актером Ливом Шрайбером и чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

 

Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

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74 комментария
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Элита спокойно разъезжает по миру, пока обычные работяги заперты в концлагере, а на них ведут охоту полицаи.
+78
-22
+56
Ответ Крыс Пол
Элита спокойно разъезжает по миру, пока обычные работяги заперты в концлагере, а на них ведут охоту полицаи.
Да, а в 2014 году украинцы говорили - захотим, и этих поменяем (с) Видимо, сейчас их всё устраивает
+60
-13
+47
За Фьюри. Шевченко в клоуна превратился. Как и все подобные ему. Запомню его лучше в качестве игрока.
+47
-24
+23
Ответ Булат Мурзалиев
Комментарий скрыт
Про ту, где запрещён выезд мужского населения от 25 до 60 лет
+19
-5
+14
Ответ WelcomeBackPURE
Ну процентов 30 уже нет ) слава России !
Чем ты отличаешься тогда от "славы Украине?"?
+14
-3
+11
Ответ Dexter Morgan
За Фьюри. Шевченко в клоуна превратился. Как и все подобные ему. Запомню его лучше в качестве игрока.
По факту.
Болеть за преспособленца Усика, ну такое
+26
-17
+9
Не вся.
+18
-11
+7
Ответ Оригинальный Ник
Какое отношение Саблезубый имеет к Украине? Он же канадец
Никогда не спрашивайте канадского украинца, что его дед делал в годы Второй мировой войны (с)
+9
-4
+5
Ну процентов 30 уже нет ) слава России !
+24
-19
+5
Ответ Николай Бойко
Тем, что это не лозунг пособников нацистов, в отличие от СУГС
Слова-то те же самые, отличий нет
+5
-2
+3
Украинец поддержал украинца, представляющего Украину.
Совсем офигели эти фошызды. Доколе?
+4
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+3
Ответ Dexter Morgan
За Фьюри. Шевченко в клоуна превратился. Как и все подобные ему. Запомню его лучше в качестве игрока.
Как же теперь будет жить Шевченко после такого признания русака?))
+4
-2
+2
Ответ Николай Бойко
Да, а в 2014 году украинцы говорили - захотим, и этих поменяем (с) Видимо, сейчас их всё устраивает
Все эти смены власти происходят только под влиянием извне. Да и нынешний фюрер предусмотрительно освободил от войны ментов и прочих силовиков на случай народных волнений.
+6
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+2
Ответ Dexter Morgan
Скажи это тем, кто на Украине бегает от силовиков. Зеленский, видимо, тоже так любит Украину, как Гитлер Германию.
А Путин Россию?
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+2
Ответ Dexter Morgan
А что они? Они любят свою страну. И страдали ради страны. Обожаю их. Горжусь ими.
С другой стороны то же самое.
+3
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Ответ MachineGunKelly
По факту. Болеть за преспособленца Усика, ну такое
Да, очень сильно разочаровал. Раньше казался адекватным
+15
-14
+1
Ответ Папа Футбола
Комментарий удален модератором
Как тебе новый закон о мобилизации, хлопчик?
+6
-5
+1
Ответ Крыс Пол
Элита спокойно разъезжает по миру, пока обычные работяги заперты в концлагере, а на них ведут охоту полицаи.
Как же согласен с Вами. Много братьев двоюродных по той стороне и нет возможности увидится. Максимум через фейс тайм или прочее приложения пообщаться.
+4
-3
+1
Вся адекватная Россия за Фьюри!
+20
-19
+1
Шрайбер это то животное, у которого дочка вместо сына получилась?
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0
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хз кто такой Усик и Фюри, но чувака из "Крика" узнал
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Ответ FilinMD
Первый - лозунг нацистов и их коллаборантов, убивших сотни тысяч людей (русских, евреев, поляков, украинцев) Второй - слоган корнями из Российской империи, не имеющий такую окраску и близко
Это ты решил что не имеет такую окраску?
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Ответ Николай Бойко
Так когда Россия победит, украинцы заживут мирно и счастливо, им больше не придётся бегать от людоловов из ТЦК. Вы что, не хотите, чтобы украинцы жили мирно и счастливо?
Ладно, тут пропаганда на лицо. Они и жили не плохо. Я за свои 31 бывал и в Львове много раз и в Киеве и в областных городах, и жили люди там нормально. Плюс ездил в западную Украину после ситуации в 2014, и не было проблем вообще. Наоборот им было интересно пообщаться с человеком с другой страны. Там такие же люди как и мы, ничем не лучше и не хуже.
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Ответ Николай Бойко
То, что они изучали историю, и не путают абсолютно разные по содержанию лозунги
Кто это "они изучали историю?" Сам придумал сейчас про каких-то людей? Я тоже могу много подобного насочинять
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Ответ Blu-red
Кто это "они изучали историю?" Сам придумал сейчас про каких-то людей? Я тоже могу много подобного насочинять
Если бы ты изучал историю, то знал бы, что лозунг СУГС - это лозунг пособников нацистов, убивших сотни тысяч людей разных национальностей, включая украинцев другой идеологии, а лозунг "Слава России" не использовался ими. Садись, ставлю тебе два по истории
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0
0
Ответ FilinMD
Первый - лозунг нацистов и их коллаборантов, убивших сотни тысяч людей (русских, евреев, поляков, украинцев) Второй - слоган корнями из Российской империи, не имеющий такую окраску и близко
Ага
https://papik.pro/grafic/uploads/posts/2023-04/1681368769_papik-pro-p-nbp-plakati-45.jpg
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Ответ Wiley Fox
Там ещё и Шойгу сняли негодяи
страдаешь? ну и ладно)
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Ответ Любезный Коссутий
хз кто такой Усик и Фюри, но чувака из "Крика" узнал
У Коттона предки родом из местечек на территории Украины, видимо, поэтому подмазался)
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Ответ Любезный Коссутий
хз кто такой Усик и Фюри, но чувака из "Крика" узнал
Это Рэй Донован, в этой роли он больше известен
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Ответ Любезный Коссутий
да, я долго хотел посмотреть этот сериал, до так и не добрался до него. а помню я его по Крику, и еще Люди Икс вспомнил
Шикарный сериал, особенно в озвучке от newstudio.tv
+1
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