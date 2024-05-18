Андрей Шевченко и Лив Шрайбер поддержали Усика: «Вся Украина с тобой!»

Андрей Шевченко поддержал Александра Усика перед боем с Тайсоном Фьюри.

«Болеем за нашего чемпиона! Вся Украина с тобой», – написал в соцсетях бывший нападающий «Милана» и сборной Украины Андрей Шевченко, выложив фото с голивудским актером Ливом Шрайбером и чемпионом мира по боксу Александром Усиком.

Бой начнется в 01:45 по мск. Следить за главными событиями можно в нашем онлайне.

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