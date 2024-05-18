«Я лучший в мире, детка», – Фьюри приехал на арену в Эр-Рияде. До боя с Усиком больше трех часов

Теги Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Тайсон Фьюри приехал на арену в Эр-Рияде, где пройдет его бой с Александром Усиком.

Британец сразу отправился в раздевалку.

Первые слова Фьюри по прибытии на арену: «Я лучший в мире, детка».

Ожидается, что поединок с Усиком начнется не ранее 01:45 по московскому времени.

Напомним, победитель боя Усик – Фьюри станет абсолютным чемпионом мира по боксу в тяжелом весе.

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2 комментария
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"время повеселиться,По-ве-се-лить-ся",я думал Стенли Ипкис зашёл)
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