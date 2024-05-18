Абдурозик болеет за Фьюри в бою с Усиком: «Цыганский король – мой бро»

Абдурозик поддержит Тайсона Фьюри в поединке с Александром Усиком.

«Я всегда говорю, что Цыганский король – мой бро!» – заявил блогер Абдурозик.

Таджикский блогер поддержит Тайсона Фьюри прямо на арене в Эр-Рияде, куда он приехал с копией чемпионского пояса.

Вечер бокса в Эр-Рияде: Фьюри против Усика, Бриедис – Опетая, Ковалев проиграл Сафару. Главный бой – в 01:45

Роналду посетит бой Усик – Фьюри. Возле Криштиану будет сидеть Джошуа