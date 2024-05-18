Абдурозик болеет за Фьюри в бою с Усиком: «Цыганский король – мой бро»

Теги Тайсон Фьюри бокс Хасбик - Абдурозик Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Абдурозик поддержит Тайсона Фьюри в поединке с Александром Усиком.

«Я всегда говорю, что Цыганский король – мой бро!» – заявил блогер Абдурозик.

Таджикский блогер поддержит Тайсона Фьюри прямо на арене в Эр-Рияде, куда он приехал с копией чемпионского пояса.

 

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3 комментария
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Очень интересно. А Иришка чики-пики за кого?
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