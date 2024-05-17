Усик и Фьюри устроили потасовку во время финальной битвы взглядов
Александр Усик и Тайсон Фьюри провели финальную битву взглядов перед боем в Эр-Рияде.
18 мая в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.
За сутки до боя боксеры поучаствовали в финальной битве взглядов: Фьюри в очередной раз устроил потасовку с соперником.
Усик легче Фьюри на 13 кг перед боем за звание абсолютного чемпиона мира
Усик,который ниже ростом ответил, на этом всё закончилось.
После,в течении минуты боксёры рассказали базовые моменты и признавались в любви друг к другу.
Обычное дело.