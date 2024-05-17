Усик и Фьюри устроили потасовку во время финальной битвы взглядов

Теги тяжелый вес Александр Усик Тайсон Фьюри бокс Усик – Фьюри Бокс/MMA/UFC

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели финальную битву взглядов перед боем в Эр-Рияде.

18 мая в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

За сутки до боя боксеры поучаствовали в финальной битве взглядов: Фьюри в очередной раз устроил потасовку с соперником.

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3 комментария
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Потасовку? Да ну на фиг. Фьюри наклонившись бровью повёл,сказал пару слов.
Усик,который ниже ростом ответил, на этом всё закончилось.
После,в течении минуты боксёры рассказали базовые моменты и признавались в любви друг к другу.
Обычное дело.
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Как-то неуклюже они выдавливали из себя агрессию
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юсик какой-то потерянный. видимо понял, что фура не в баре готовился, а в зале. и будет его бить.
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