Усик и Фьюри устроили потасовку во время финальной битвы взглядов

Александр Усик и Тайсон Фьюри провели финальную битву взглядов перед боем в Эр-Рияде.

18 мая в Саудовской Аравии состоится поединок за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и .

За сутки до боя боксеры поучаствовали в финальной битве взглядов: Фьюри в очередной раз устроил потасовку с соперником.

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