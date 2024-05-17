Результаты взвешивания в Эр-Рияде: Фьюри тяжелее Усика, Сафара легче Ковалева

18 мая в Эр-Рияде состоится вечер бокса, в главном бою которого состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе между и .

За сутки до турнира состоялась традиционная процедура взвешивания:

Тайсон Фьюри (118,8 кг) против Александр Усик (105,7 кг);

Джай Опетайя (89,8 кг) против Майриса Бриедиса (90,31 кг);

Мозес Итаума (108,45 кг) против Ильи Мезенцева (105,28 кг);

Марк Чемберлен (60,87 кг) против Джошуа Вахаба (59,92 кг);

(88,09 кг) против Робина Сирауна Сафара (88,04 кг).

Усик и Фьюри устроили потасовку во время финальной битвы взглядов