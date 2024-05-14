Аник сообщил, что Мухаммад подерется на UFC 304: «Увидимся в Манчестере»

Теги UFC MMA Белал Мухаммад UFC 304 Джон Аник Бокс/MMA/UFC

Джон Аник сообщил, что Белал Мухаммад выступит на UFC 304.

«Купил билеты в Манчестер, Англия. Увидимся там, Белал», – написал в социальных сетях комментатор UFC.

Мухаммад (23-3) в последний раз выходил в октагон в мае прошлого года, когда победил Гилберта Бернса единогласным решением судей.

304-й номерной турнир состоится 27 июля.

Мухаммад перечислил главные тайны UFC: «Какой потенциал был у Забита? Где находится верх, о котором говорит Чендлер? Куда пропал Эдвардс?»

Белал Мухаммад: «Терпеть не могу Эдвардса. Он преуменьшает мои достижения – и это насыщает меня ненавистью»

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1 комментарий
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Белал с фразой "Dana, please, give me my shot" больше не появится в роликах Маджахета? 😭
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