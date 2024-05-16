Пресс-конференция перед поединком Усика и Фьюри начнется в 21:00
Стало известно время начала пресс-конференции перед боем Усика и Фьюри.
Мероприятие состоится 16 мая и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет ютуб-канал TNT Sports Boxing.
Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри пройдет 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
11 текстов, чтобы подготовиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке
Усик и Фьюри провели открытую тренировку в Саудовской Аравии