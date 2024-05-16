Пресс-конференция перед поединком Усика и Фьюри начнется в 21:00

Стало известно время начала пресс-конференции перед боем Усика и Фьюри.

Мероприятие состоится 16 мая и начнется в 21:00 по московскому времени. Прямую трансляцию проведет ютуб-канал TNT Sports Boxing.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между и пройдет 18 мая в (Саудовская Аравия).

11 текстов, чтобы подготовиться к супербою Усика и Фьюри – главному в XXI веке

Усик и Фьюри провели открытую тренировку в Саудовской Аравии