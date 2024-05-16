Усик заявил, что намерен выступать до 40 лет: «Моя мотивация – семья и фанаты»

Теги Александр Усик бокс Бокс/MMA/UFC

Александр Усик заявил, что не планирует завершать спортивную карьеру.

«Да, конечно, я продолжу боксировать [и после поединка с Тайсоном Фьюри]. Думаю, что буду выступать еще три года. Моя мотивация – дисциплина, семья и фанаты», – сказал чемпион мира по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Объединительный бой в тяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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