Артем Вахитов: «Возможно, в этом году вы увидите меня в UFC»
Артем Вахитов сообщил, что близок к подписанию контракта с UFC.
– Вы как‑то пытаетесь выйти на UFC?
– Не буду раскрывать все планы и свои карты, но да. Дай Бог, в этом году все будет хорошо и, возможно, вы увидите меня в этой организации. Конечно, есть люди, с кем я общаюсь, и выходы есть.
– Вы бы хотели драться в категории до 93 кг?
– Сейчас мой вес 98–99 кг. Если мы все сделаем правильно, в принципе, сложности не составит весить 103-105 кг. С такой цифры, я думаю, можно спокойно в 93 кг укладываться и выступать, – сказал экс-чемпион Glory Артем Вахитов.
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