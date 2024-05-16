Артем Вахитов: «Возможно, в этом году вы увидите меня в UFC»

Артем Вахитов сообщил, что близок к подписанию контракта с UFC.

– Вы как‑то пытаетесь выйти на ?

– Не буду раскрывать все планы и свои карты, но да. Дай Бог, в этом году все будет хорошо и, возможно, вы увидите меня в этой организации. Конечно, есть люди, с кем я общаюсь, и выходы есть.

– Вы бы хотели драться в категории до 93 кг?

– Сейчас мой вес 98–99 кг. Если мы все сделаем правильно, в принципе, сложности не составит весить 103-105 кг. С такой цифры, я думаю, можно спокойно в 93 кг укладываться и выступать, – сказал экс-чемпион Glory Артем Вахитов.

Артем Вахитов: «Готов был подраться с Перейрой на UFC 300. У него можно легко выиграть»