Hardcore пожизненно дисквалифицировал Али Хейбати за удар ринг-герл

Промоушен Hardcore пожизненно дисквалифицировал иранского бойца Али Хейбати.

Хейбати пнул ринг-герл, выносившую табличку с номером раунда, во время поединка с Аркадием Осипяном.

После поединка боец извинился: «Я поступил некрасиво по отношению к Марие. Там до боя была драка, все на эмоциях. Я сам женатый человек, приношу извинения».

Руководство решило пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore. Помимо этого, весь гонорар иранца достанется пострадавшей ринг-герл.

Добавим, что Осипян победил Хейбати техническим нокаутом в первом раунде.

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