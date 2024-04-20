Hardcore пожизненно дисквалифицировал Али Хейбати за удар ринг-герл

Теги MMA Hardcore FC Поп ММА Али Хейбати Бокс/MMA/UFC

Промоушен Hardcore пожизненно дисквалифицировал иранского бойца Али Хейбати.

Хейбати пнул ринг-герл, выносившую табличку с номером раунда, во время поединка с Аркадием Осипяном.

После поединка боец извинился: «Я поступил некрасиво по отношению к Марие. Там до боя была драка, все на эмоциях. Я сам женатый человек, приношу извинения».

Руководство решило пожизненно отстранить Али Хейбати от участия и выступлений во всех лигах Hardcore. Помимо этого, весь гонорар иранца достанется пострадавшей ринг-герл.

Добавим, что Осипян победил Хейбати техническим нокаутом в первом раунде.

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4 комментария
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Животное
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Аннулировать визу, запретить въезд в страну
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Зачем? Просто без комментариев к этому существу.
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Это животное и ему подобных не должно быть в нашей стране, или за решёткой должны сидеть
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